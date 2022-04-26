Мадрид (WTA). Кудерметова в первом круге сыграет с Бадосой, Соболенко – с Анисимовой, Павлюченкова – с Соррибес-Тормо

Стала известна сетка турнира 1000 в Мадриде, который начнется 28 апреля.

Вероника Кудерметова в первом раунде поборется со второй ракеткой мира Паулой Бадосой.

Прошлогодняя полуфиналистка , из-за травмы колена не игравшая после Australian Open, стартует против Сары Соррибес-Тормо.

в первом круге встретится с Лейлой Фернандес, а Людмила Самсонова – с квалифаером.

Первая ракетка мира стартует матчем против теннисистки из квалификации. Действующая чемпионка встретится с Амандой Анисимовой.

Полностью сетка здесь.

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