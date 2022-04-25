Премьер-министр Италии может запретить россиянам и белорусам сыграть на турнире в Риме (The Times)

Турнир ATP и WTA в Риме ожидает, разрешит ли итальянское правительство участвовать российским и белорусским игрокам.

Источники, близкие к турниру, сообщили The Times, что премьер-министр Италии Марио Драги рассматривает возможность принятия правовых мер, которые не позволят сыграть теннисистам из России и Беларуси. В частности это может быть запрет на въезд или распоряжение, по которому отдельным спортсменам запретят участвовать в профессиональных соревнованиях на территории Италии.

Турнир пройдет с 8 по 15 мая.

Кроме того, издание отмечает, что представители ATP и WTA обсудят ответные действия на решение «Уимблдона» и LTA отстранить россиян и белорусов от турниров в Великобритании. Встречи советов директоров и игроков пройдут в Мадриде на этой неделе.

Как пишет The Times, «есть также предположения, что «Ролан Гаррос» может оказаться под политическим давлением» после завершения президентских выборов во Франции.

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса