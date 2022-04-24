Швентек выиграла 4-й титул и 23-й матч подряд

Первая ракетка мира в финале турнира в Штутгарте обыграла – 6:2, 6:2.

Для 20-летней польки это четвертый титул и 23-я победа подряд. По ходу серии она проиграла всего пять сетов. Последнее поражение она потерпела в середине февраля на турнире в Дубае – там ее на решающем тай-брейке обыграла Алена Остапенко.

Всего Швентек выиграла седьмой титул в карьере. Ни в одном из выигранных финалов она не отдала больше пяти геймов.

Победа над Соболенко стала для нее 10-й в целом и пятой подряд во встречах с соперницами из топ-10.

В понедельник отрыв Швентек от второго места в рейтинге будет составлять больше 2000 очков, а в чемпионской гонке – больше 2600.

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