Швентек о победе над Самсоновой: «Людмила играла на уровне топ-8»

Теги WTA Porsche Tennis Grand Prix Арина Соболенко Ига Швентек Людмила Самсонова Теннис

Ига Швентек прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой в полуфинале турнира в Штутгарте (6:7, 6:4, 7:5).

«Конечно, матч был тяжелым и напоминал марафон.

Были удачные и неудачные моменты, но я старалась концентрироваться и находить решения. Людмила отлично играла, и это чувствовалось, нужно отдать ей должное.

Я понятия не имею, как отыгралась. Если честно, мне не хотелось сдаваться – хотелось попытаться найти решение.

Думаю, Людмила играла на уровне топ-8. Мы обе боролись до последнего удара. Мне очень повезло, что получилось сделать брейк при счете 5:5 [в решающем сете]».

За титул Швентек поборется с Ариной Соболенко.

«Арина – отличная теннисистка, и все это знают. Нужно быть готовой ко всему, сосредоточиться на себе, играть агрессивно и стабильно. Там посмотрим, я лишь надеюсь, что будет хороший матч».

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