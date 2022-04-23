Соболенко о финале Штутгарта против Швентек: «Наш прошлый матч меня удивил, потому что Ига играла супербыстро и суперагрессивно»

прокомментировала победу над в полуфинале турнира в Штутгарте (7:6, 6:4). В первом сете белоруска уступала 2:5 с одним брейком.

«Сначала мне не удавалось найти ритм, а потом терять было уже нечего. Когда она вела с брейком, я сказала себе: Нужно бороться, бегать и тащить все, что можно, и просто давить на нее в этом гейме». У меня получилось, и я сделала обратный брейк.

Это дало мне силы и мотивацию продолжать бороться за этот сет. А потом с каждым розыгрышем я чувствовала себя все лучше и лучше и нашла ритм. Но матч был тяжелый. У нас обеих было много брейк-пойнтов. Были и удачные моменты, и спады, и я очень рада, что мне удалось победить».

Теперь Соболенко поборется с . Счет в личных встречах 1:1. В прошлый раз они играли в конце февраля в Дохе – полька победила 6:2, 6:3.

«Тот матч меня удивил, потому что Ига играла супербыстро и суперагрессивно. В том матче я удивлялась каждому ее забитому мячу.

Сейчас, когда она выиграла три титула подряд, меня это не удивляет. Я буду готова к этому матчу, к борьбе, и ее виннерсы меня не удивят. Я думаю, что психологически это даст мне силы бороться, несмотря ни на что».

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