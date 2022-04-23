Кудерметова вышла в третий финал в сезоне. За титул сыграют две россиянки

Вероника Кудерметова обыграла прошлогоднюю чемпионку Сорану Кырстю в полуфинале в Стамбуле (6:3, 6:3).
Россиянка вышла в третий финал WTA в сезоне (Мельбурн, Дубай) и пятый в карьере (на грунте – во второй). У Кудерметовой один титул – Чарлстон-2021 на грунте.
Завтра она сыграет с Анастасией Потаповой. Их единственную личную встречу, которая состоялась в этом году в Мельбурне, выиграла Кудерметова.
Отметим, что в парном финале также будут россиянки: Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова поборются с Мари Бузковой и Сарой Соррибес-Тормо (3).