Кудерметова вышла в третий финал в сезоне. За титул сыграют две россиянки

Теги WTA Istanbul Cup Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Натела Дзаламидзе Камилла Рахимова Теннис

Вероника Кудерметова обыграла прошлогоднюю чемпионку Сорану Кырстю в полуфинале в Стамбуле (6:3, 6:3).

Россиянка вышла в третий финал WTA в сезоне (Мельбурн, Дубай) и пятый в карьере (на грунте – во второй). У Кудерметовой один титул – Чарлстон-2021 на грунте.

Завтра она сыграет с Анастасией Потаповой. Их единственную личную встречу, которая состоялась в этом году в Мельбурне, выиграла Кудерметова.

Отметим, что в парном финале также будут россиянки: Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова поборются с Мари Бузковой и Сарой Соррибес-Тормо (3).

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