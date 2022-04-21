Марта Костюк: «95% российских теннисисток поддерживают действия властей. Правда, это только догадки»

52-я ракетка мира прокомментировала обращение украинских теннисистов к руководству тенниса. Они требовали, чтобы россиян и белорусов заставили озвучить свое отношение к ситуации на Украине или отстранили от всех турниров.

«Многие молчат. Как до этого не реагировали, так и сейчас. Хотя россияне и белорусы понимают, что их рано или поздно отстранят. До них дойдет очередь из других видов спорта.

Нам бы хотелось, чтобы все представители России и Беларуси ответили на вопросы нашего обращения. Хочешь поддерживать свою власть, так и скажи. А дальше дело за , или – допускать тебя к соревнованиям или нет.

Проблема в том, что те, кто действительно поддерживает, этого не озвучат. Они понимают, что после этого не будут в туре.

Хочется, чтобы на них началось давление. Чтобы им дали, например, какой-то срок. Например, если они боятся угроз от своего правительства, чтобы они вывезли свои семьи, а затем высказали свою позицию.

Всем придется чем-то жертвовать, но весь мир сейчас страдает. Это будет их минимальная жертва. Если они этого не сделают, их просто выгонят со всех соревнований до того момента, пока [не закончатся военные действия]. Так они поймут свое влияние, свою значимость. Или докажут, что эту нацию не изменить.

Поэтому для нас очень ценно то, что сделал . Они снова пошли против правил. Их многие осуждают, как и нас за нашу позицию. Но мы не будем ее менять.

Сначала мы думали не выходить на матчи с россиянками и белорусками. Но еще хотели, чтобы так же среагировали представители других стран – например, поляки, чехи. Если бы мы хотя бы тремя странами отказались, все остальные сделали бы так же под давлением. Тогда это имело бы смысл. Просто нас не так уж много. У нас не так много веса, к сожалению. А жертвы слишком большие, если мы это сделаем.

Если честно, будем действовать по ситуации, но на это рассчитывать не следует. Если попаду на кого-нибудь из них в сетке, то, надеюсь, пребудет со мной сила и я выиграю.

95% российских теннисисток поддерживают действия властей. Правда, это только догадки. У мужчин не знаю, это не наша территория. Эти цифры шокируют, но они таковы. Не знаю, когда мы узнаем, какая ситуация на самом деле».

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией