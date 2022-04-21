Марта Костюк: «95% российских теннисисток поддерживают действия властей. Правда, это только догадки»

52-я ракетка мира Марта Костюк прокомментировала обращение украинских теннисистов к руководству тенниса. Они требовали, чтобы россиян и белорусов заставили озвучить свое отношение к ситуации на Украине или отстранили от всех турниров.
«Многие молчат. Как до этого не реагировали, так и сейчас. Хотя россияне и белорусы понимают, что их рано или поздно отстранят. До них дойдет очередь из других видов спорта.
Нам бы хотелось, чтобы все представители России и Беларуси ответили на вопросы нашего обращения. Хочешь поддерживать свою власть, так и скажи. А дальше дело за WTA, ATP или ITF – допускать тебя к соревнованиям или нет.
Проблема в том, что те, кто действительно поддерживает, этого не озвучат. Они понимают, что после этого не будут в туре.
Хочется, чтобы на них началось давление. Чтобы им дали, например, какой-то срок. Например, если они боятся угроз от своего правительства, чтобы они вывезли свои семьи, а затем высказали свою позицию.
Всем придется чем-то жертвовать, но весь мир сейчас страдает. Это будет их минимальная жертва. Если они этого не сделают, их просто выгонят со всех соревнований до того момента, пока [не закончатся военные действия]. Так они поймут свое влияние, свою значимость. Или докажут, что эту нацию не изменить.
Поэтому для нас очень ценно то, что сделал «Уимблдон». Они снова пошли против правил. Их многие осуждают, как и нас за нашу позицию. Но мы не будем ее менять.
Сначала мы думали не выходить на матчи с россиянками и белорусками. Но еще хотели, чтобы так же среагировали представители других стран – например, поляки, чехи. Если бы мы хотя бы тремя странами отказались, все остальные сделали бы так же под давлением. Тогда это имело бы смысл. Просто нас не так уж много. У нас не так много веса, к сожалению. А жертвы слишком большие, если мы это сделаем.
Если честно, будем действовать по ситуации, но на это рассчитывать не следует. Если попаду на кого-нибудь из них в сетке, то, надеюсь, пребудет со мной сила и я выиграю.
95% российских теннисисток поддерживают действия властей. Правда, это только догадки. У мужчин не знаю, это не наша территория. Эти цифры шокируют, но они таковы. Не знаю, когда мы узнаем, какая ситуация на самом деле».
«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией