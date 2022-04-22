Чесноков о поражении Карацева: «Что происходит с Асланом? А что с ним было все 10 лет, когда он был на 200-300 местах?»

Андрей Чесноков прокомментировал поражение Аслана Карацева во втором круге в Белграде. Прошлогодний финалист уступил Оскару Отте 7:6, 1:6, 3:6.

«Карацев в прошлом году был в финале, а сейчас проиграл уже на старте. Что с ним происходит? А что с ним было все 10 лет, когда он был на 200-300 местах? Он должен доказывать, что играет стабильно.

Получается, что в Сиднее он выиграл турнир, начал мощно. Сейчас пошли какие-то провалы, играет нестабильно. Я не знаю, почему так», – цитирует Чеснокова «Чемпионат».

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