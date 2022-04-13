Тарпищев о неудачном периоде Карацева: «Сожалею, что Аслан разошелся с Яцыком. У них был отличный контакт»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев связал неудачи Аслана Карацева со сменой тренера. В межсезонье россиянин перестал работать с Егором Яцыком, который привел его к полуфиналу Australian Open и двум титулам ATP.

Вчера Карацев проиграл Хольгеру Руне в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:7, 6:4, 3:6).

«Аслан не был уверен в своих силах, хотя играл с молодым парнем.

Я сожалею, что он разошелся с Яцыком – это немаловажный факт. У них был отличный контакт, Егор имел рычаги, чтобы непредвзято управлять тактическими данными и тренировочным процессом.

Не любой тренер подходит теннисисту, потому что у каждого тренера свой стиль работы. Расставание с Яцыком – это потеря для Аслана», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, Карацев проиграл 8 из 10 последних матчей.

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