Джокович о полуфинале турнира в Белграде против Хачанова: «Очень рад, что не придется снова играть с сербом»

Новак Джокович прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем в 1/4 турнира в Белграде. №1 рейтинга победил 3:6, 6:3, 6:3, отыграв по ходу матча сет и брейк.

«По сценарию все было то же самое, что и в матче с Дьере, но главное, что я выиграл и вышел в полуфинал. Благодаря моей команде я чувствовал себя лучше, чем в среду.

Это очень странное чувство – делить корт со своими соотечественниками. Очевидно, что публика великолепно поддерживала нас и вчера, и сегодня. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом, потому что не очень часто удается выступать дома перед своими болельщиками».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Кареном Хачановым в полуфинале.

«Очень рад, что не придется снова играть с сербом (улыбается). Для разнообразия это здорово».

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