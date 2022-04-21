Джокович в двух матчах подряд отыграл сет и брейк

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Новак Джокович обыграл Миомира Кецмановича в четвертьфинале турнира в Белграде (4:6, 6:3, 6:3).

Во втором сете Джокович отыграл брейк, уступая 1:2. Во втором круге против Ласло Дьере он уступал 2:6, 3:4 и тоже отыграл сет и брейк.

Джокович повторил прошлогодний результат на Serbia Open. Тогда он проиграл в полуфинале Аслану Карацеву. Второй турнир в Белграде – Belgrade Open – Джокович выиграл.

Теперь он поборется с Тиаго Монтейро или Кареном Хачановым. С бразильцем он не играл, а у россиянина ведет 5:1 в личных встречах. В прошлый раз они встречались в феврале на турнире в Дубае (6:3, 7:6 в пользу Джоковича).

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