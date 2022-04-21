Джокович о победе над Дьере: «Большую часть матча он был сильнее. Именно он контролировал игру, он атаковал»

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Новак Джокович прокомментировал победу над Ласло Дьере во втором круге в Белграде.

«Играя официальный матч перед своей публикой, чувствуешь огромную поддержку, и я очень за нее благодарен. Но в то же время это непросто. Даже имея многолетний опыт и много раз играя перед домашней публикой, все равно нервничаешь.

Я доволен, как мне удалось выстоять физически и пережить триллер, продолжавшийся почти три с половиной часа. Это позитивные изменения по сравнению с Монте-Карло, где я просто физически не смог выдержать третий сет. Сегодня было по-другому. Если и есть позитивные изменения, то это одно из них.

Я думаю, что большую часть матча Дьере был сильнее. Именно он контролировал игру, он атаковал. Я снова чувствовал себя не лучшим образом в плане игры. У меня были проблемы с подачей, какая-то нестабильность.

Было немного странно играть против другого сербского игрока, так будет и в следующем матче [против Миомира Кецмановича]. Но должен сказать, что публика была великолепна».

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