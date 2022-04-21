Швентек о разгромных победах: «Я хочу концентрироваться на выступлении, поэтому меня даже не волнует счет»

рассказала, как относится к разгромным победам. За последние три матча она отдала три гейма, причем одну из встреч выиграла с двумя баранками.

«Конечно, это придает мне уверенности, и я очень довольна своей стабильностью и тем, что не даю соперницам играть в их игру. Но, если честно, я не то чтобы горжусь счетом, я больше горжусь победой в целом и выступлением.

Если бы я задумывалась, [что не хочу проигрывать геймы], это означало бы, что я не сосредоточена. Для меня лучший матч тот, в котором я даже не знаю, какой счет. Даже когда у меня возникают такие мысли, я говорю себе: «Боже, Ига, вернись к тому, что важно». Я хочу концентрироваться на выступлении, поэтому меня даже не волнует счет.

Сейчас я в довольно странном положении, потому что никогда не играла три матча с таким счетом. Мой разум должен быть готов ко всему. У меня никогда не было ничего подобного на таком уровне. Это очередной новый опыт, с которым нужно справиться. Это не значит, что сейчас можно перестать работать. Мне кажется, что предстоит работать еще больше».

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