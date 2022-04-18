LTA, туры и власти Великобритании ведут переговоры об участии россиян и белорусов в «Уимблдоне»

Глава ассоциации лаун-тенниса (LTA) Скотт Ллойд подтвердил, что теннисные руководящие органы и правительство Великобритании ведут переговоры по поводу участия российских и белорусских игроков в «Уимблдоне».

Ранее сообщалось, что «Большой шлем» может не допустить теннисистов из России и Беларуси.

«Ситуация чрезвычайно сложная. Думаю, мы все согласны, что действия, которые мы видим в газетах и на телеэкранах, абсолютно отвратительны.

Мы находимся в очень тесном диалоге со Всеанглийским клубом, с правительством, с турами. Мы очень внимательно следим за общественными настроениями по этой теме. Мы стараемся понять, как все должно быть организовано на летних турнирах в Великобритании в этом году».

Великобритания и «Уимблдон» требуют от наших теннисистов гарантий, что они не получают денег от Путина и России. Что это значит?