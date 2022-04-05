«Частные клубы не подчиняются тем же законам о дискриминации, которые действуют для туров». «Уимблдон» может не пустить российских игроков

Британская The Telegraph опубликовала материал о возможном отстранении российских игроков от участия в «Уимблдоне». В нем источник, близкий ко Всеанглийскому теннисном клубу (где проходит турнир), допустил, что отстранение может быть организовано не по линии министерства спорта Великобритании, а как решение клуба.

«Частные клубы более свободны в вопросе того, кого пускать, а кого – нет. Они не подчиняются тем же законам о дискриминации, которые действуют для туров.

Туры могут отстранять игроков – если они будут признаны виновными, например, в договорных матчах или допинге. Но нужно доказать, что такое отстранение обоснованно.

И если бы туры предприняли радикальные шаги, российские игроки могли бы утверждать, что их лишают возможности работать за то, в чем они не виноваты. Однако для «Уимблдона» этот вопрос менее актуален».

Великобритания и «Уимблдон» требуют от наших теннисистов гарантий, что они не получают денег от Путина и России. Что это значит?

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