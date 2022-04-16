Димитров о выходе в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло: «Грунтовый сезон не очень длинный, поэтому важно цепляться за каждый шанс»

Григор Димитров прокомментировал победу над Хубертом Хуркачем в 1/4 турнира в Монте-Карло. Болгарин победил 6:4, 3:6, 7:6.

«Думаю, нам обоим было тяжело. Физически мы оба были готовы хорошо, но я чувствовал, что играю в позиции лидера и оказываю на него давление. Думаю, это сыграло ключевую роль.

Единственное, что я говорил себе, – это просто клади мяч в корт. Каждый раз, когда я принимал в корт, начинался хороший розыгрыш, где я имел преимущество. Его подача была потрясающей, особенно во втором сете, поэтому было важно сохранять спокойствие.

Грунтовый сезон не очень длинный, поэтому важно цепляться за каждый шанс. Конечно, было бы неприятно проиграть сегодня, но с другой стороны, я бы не очень расстраивался, потому что все делал правильно».

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