Радукану о топах в сетке Штутгарта: «Будет непросто, но я уже выигрывала матчи против некоторых из них за свой недолгий опыт в туре»

поделилась ожиданиями от турнира в Штутгарте. Она впервые сыграет грунтовый турнир – не только на уровне , но и в профессиональной карьере в целом.

У Радукану и турнира общий спонсор – автомобили Porsche.

– Я очень рада сыграть на своем первом грунтовом турнире WTA. Приятно, что это турнир в Штутгарте. Я слежу за ним с детства, и для меня он всегда был турниром, где победитель получает Porsche. Это было уникально и мне запомнилось. За время в туре я слышала много хорошего об этом турнире. Я знаю, что он один из самых популярных в календаре, что неудивительно – кто не хочет выиграть Porsche?

– В турнире участвуют девять игроков из топ-10, состав невероятно сильный. Насколько вас мотивирует такая высокая конкуренция?

– Будет непросто, но я уже выигрывала матчи против некоторых из этих игроков за свой недолгий опыт в туре. Меня бы очень мотивировали победы над лучшими игроками мира, особенно на грунте, где у меня мало опыта, поскольку в Великобритании нет грунтовых кортов. Этот грунтовый сезон с в качестве кульминации будет интересным вызовом, но я с нетерпением его жду.

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