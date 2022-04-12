Карацев проиграл 8 из 10 последних матчей

30-я ракетка мира Аслан Карацев в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло проиграл 18-летнему Хольгеру Руне – 6:7, 6:4, 3:6.
Россиянин начал сезон-2022 с шести побед подряд и титула в Сиднее. Однако после этого он провел 10 матчей и потерпел восемь поражений.
Руне, в свою очередь, одержал третью победу над игроком топ-30. Он выиграл восемь матчей подряд – в выходные он одновременно победил в финале «Челленджера» в Сан-Ремо и прошел квалификацию в Монте-Карло.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе