Карацев проиграл 8 из 10 последних матчей

30-я ракетка мира в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло проиграл 18-летнему – 6:7, 6:4, 3:6.

Россиянин начал сезон-2022 с шести побед подряд и титула в Сиднее. Однако после этого он провел 10 матчей и потерпел восемь поражений.

Руне, в свою очередь, одержал третью победу над игроком топ-30. Он выиграл восемь матчей подряд – в выходные он одновременно победил в финале «Челленджера» в Сан-Ремо и прошел квалификацию в Монте-Карло.

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