Циципас о возвращении Вавринки: «В прошлом он был лучше, но я не думаю, что сейчас нужно его судить»

прокомментировал возвращение в тур . Трехкратный чемпион «Больших шлемов» на этой неделе проиграл в первом круге в Монте-Карло, а перед турниром тренировался с Циципасом. 37-летний Вавринка не играл год из-за проблем со спиной.

«Раньше он точно играл лучше. Стэн способен на очень хороший теннис. В лучшие дни он может показывать отличную игру с любой точки корт.

Да, в прошлом он был лучше, но я не думаю, что сейчас нужно его судить. Он только вернулся после операции, невозможно сразу показывать 100%. Это невозможно».

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