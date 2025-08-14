1

Синнер перед матчем с Оже-Альяссимом: «Пока его еще не обыгрывал, но все впереди»

Янник Синнер поделился ожиданиями от матча с Феликсом Оже-Альяссимом.

Они сыграют в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Канадец ведет в личке 2:0.

«Я никогда не обыгрывал Феликса. У нас были тяжелые матчи, особенно здесь [в 2022-м]. У меня был матчбол, который я упустил, хотя игра была отличной. У него огромный потенциал, особенно когда идет подача. Этот корт – один из тех, где его стиль раскрывается в полной мере. Будет непросто, но в то же время я с нетерпением жду этого вызова. Люблю такие тесты. Надеюсь поднять свой уровень, и если хочу пройти дальше, придется выложиться по полной. Посмотрим.

Четвертьфинал – это уже поздняя стадия, и мне нравится проходить так далеко. Чувствую себя уверенно и с радостью играю эти матчи. Посмотрим, как все сложится. Но да, он очень, очень крепкий соперник. Как я уже сказал, пока его еще не обыгрывал, но все впереди», – сказал Синнер.

Рублев на тропе мести, Хачанов в топ-10, Синнер кинул ракетку (обалдеть). Что творится в Цинциннати?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
logoЯнник Синнер
logoATP
logoCincinnati Masters
logoФеликс Оже-Альяссим
