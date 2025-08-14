Потапова о жаре в Цинциннати: «Как будто бы у женщин отказов из-за погоды поменьше»

Анастасия Потапова отреагировала на якобы частые отказы игроков из-за жары.

В Цинциннати многие теннисисты жалуются на условия проведения матчей в жару, но из семи отказов в мужской сетке только один – из-за теплового удара. Франсиско Комесанья после солнечного удара отыграл три матчбола у Рейлли Опелки .

«Никого не хочу обидеть!! Мальчики, вы наша сила!! Но как будто бы и отказов у нас из-за погоды поменьше 😂😂😁», – написала Потапова в своем телеграм-канале.

Рублев на тропе мести, Хачанов в топ-10, Синнер кинул ракетку (обалдеть). Что творится в Цинциннати?