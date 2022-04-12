Синнер, бравший медперерыв в первом круге Монте-Карло: «Снова в форме и готов бороться»

прокомментировал победу над в первом круге в Монте-Карло – 6:3, 2:6, 6:3.

«Матч был сложным, потому что я впервые за долгое время играл на грунте. Поэтому я очень доволен своим выступлением, хотя и не показал лучшей игры. Но в конце прибавил, и для меня это важно.

Мне кажется, я снова в форме и готов бороться».

Синнер снялся с обоих американских «Мастерсов» по ходу соревнований из-за проблем со здоровьем. По ходу матча с Чоричем итальянец брал медперерыв из-за проблем с мышцами живота.

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