Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Гоффен вернулся в топ-50, Руне дебютировал в топ-80

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Чемпион турнира в Хьюстоне Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.

Чемпион турнира в Марракеше Давид Гоффен вернулся в топ-50, финалист Алекс Молчан там дебютировал.

18-летний Хольгер Руне, выигравший «Челленджер» в Сан-Ремо, впервые поднялся в топ-80.

FedEx ATP Rankings

Положение на 11 апреля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8420
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8410
3 (3) Александр Зверев (Германия) 7195
4 (4) Рафаэль Надаль (Испания) 7115
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5980
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4945
7 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4380
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 4375
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
10 (10) Кэмерон Норри (Великобритания) 3440
17 (18) Рейлли Опелка (США) 2475
24 (24) Карен Хачанов (Россия) 1588
30 (31) Аслан Карацев (Россия) 1428
47 (74) Давид Гоффен (Бельгия) 1093
50 (65) Алекс Молчан (Словакия) 1028
61 (49) Бенуа Пэр (Франция) 912
77 (94) Ник Кириос (Австралия) 808
79 (91) Хольгер Руне (Дания) 802
95 (106) Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 714
147 (149) Роман Сафиуллин (Россия) 424

 

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