Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Гоффен вернулся в топ-50, Руне дебютировал в топ-80

Чемпион турнира в Хьюстоне Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.
Чемпион турнира в Марракеше Давид Гоффен вернулся в топ-50, финалист Алекс Молчан там дебютировал.
18-летний Хольгер Руне, выигравший «Челленджер» в Сан-Ремо, впервые поднялся в топ-80.
FedEx ATP Rankings
Положение на 11 апреля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8420
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8410
|3 (3)
|Александр Зверев (Германия)
|7195
|4 (4)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7115
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5980
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4945
|7 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4380
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4375
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|10 (10)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3440
|17 (18)
|Рейлли Опелка (США)
|2475
|24 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1588
|30 (31)
|Аслан Карацев (Россия)
|1428
|47 (74)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|1093
|50 (65)
|Алекс Молчан (Словакия)
|1028
|61 (49)
|Бенуа Пэр (Франция)
|912
|77 (94)
|Ник Кириос (Австралия)
|808
|79 (91)
|Хольгер Руне (Дания)
|802
|95 (106)
|Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
|714
|147 (149)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|424
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