Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Гоффен вернулся в топ-50, Руне дебютировал в топ-80

Чемпион турнира в Хьюстоне Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место.

Чемпион турнира в Марракеше Давид Гоффен вернулся в топ-50, финалист Алекс Молчан там дебютировал.

18-летний Хольгер Руне, выигравший «Челленджер» в Сан-Ремо, впервые поднялся в топ-80.

FedEx ATP Rankings

Положение на 11 апреля 2022

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