Рейтинг ATP. Зверев обошел Надаля, Рууд – Рублева, Алькарас дебютировал в топ-15

Теги Рафаэль Надаль рейтинги ATP Александр Зверев Андрей Рублев Кэмерон Норри Карлос Алькарас Теннис

Чемпион «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас дебютировал в топ-15.

Каспер Рууд впервые поднялся на седьмое место, а Кэмерон Норри – в топ-10.

Франсиско Серундоло, сыгравший в Майами в полуфинале, поднялся на 52 строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 4 апреля 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Новак Джокович (Сербия) 8420
2 (2) Даниил Медведев (Россия) 8410
3 (4) Александр Зверев (Германия) 7195
4 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 7115
5 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5980
6 (6) Маттео Берреттини (Италия) 4945
7 (8) Каспер Рууд (Норвегия) 4380
8 (7) Андрей Рублев (Россия) 4375
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
10 (12) Кэмерон Норри (Великобритания) 3440
11 (16) Карлос Алькарас (Испания) 3411
24 (25) Карен Хачанов (Россия) 1588
31 (32) Аслан Карацев (Россия) 1428
34 (37) Томми Пол (США) 1298
36 (39) Дженсон Бруксби (США) 1271
38 (48) Миомир Кецманович (Сербия) 1211
44 (26) Роджер Федерер (Швейцария) 1120
46 (47) Педро Мартинес (Испания) 1098
51 (103) Франсиско Серундоло (Аргентина) 1018
85 (97) Танаси Коккинакис (Австралия) 765
94 (102) Ник Кириос (Австралия) 718
143 (149) Роман Сафиуллин (Россия) 424

 

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные