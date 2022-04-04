Рейтинг ATP. Зверев обошел Надаля, Рууд – Рублева, Алькарас дебютировал в топ-15

Чемпион «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас дебютировал в топ-15.

Каспер Рууд впервые поднялся на седьмое место, а Кэмерон Норри – в топ-10.

Франсиско Серундоло, сыгравший в Майами в полуфинале, поднялся на 52 строчки.

FedEx ATP Rankings

Положение на 4 апреля 2022

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