Рейтинг ATP. Зверев обошел Надаля, Рууд – Рублева, Алькарас дебютировал в топ-15

Чемпион «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас дебютировал в топ-15.
Каспер Рууд впервые поднялся на седьмое место, а Кэмерон Норри – в топ-10.
Франсиско Серундоло, сыгравший в Майами в полуфинале, поднялся на 52 строчки.
FedEx ATP Rankings
Положение на 4 апреля 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Новак Джокович (Сербия)
|8420
|2 (2)
|Даниил Медведев (Россия)
|8410
|3 (4)
|Александр Зверев (Германия)
|7195
|4 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|7115
|5 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5980
|6 (6)
|Маттео Берреттини (Италия)
|4945
|7 (8)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4380
|8 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4375
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|10 (12)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|3440
|11 (16)
|Карлос Алькарас (Испания)
|3411
|24 (25)
|Карен Хачанов (Россия)
|1588
|31 (32)
|Аслан Карацев (Россия)
|1428
|34 (37)
|Томми Пол (США)
|1298
|36 (39)
|Дженсон Бруксби (США)
|1271
|38 (48)
|Миомир Кецманович (Сербия)
|1211
|44 (26)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|1120
|46 (47)
|Педро Мартинес (Испания)
|1098
|51 (103)
|Франсиско Серундоло (Аргентина)
|1018
|85 (97)
|Танаси Коккинакис (Австралия)
|765
|94 (102)
|Ник Кириос (Австралия)
|718
|143 (149)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|424