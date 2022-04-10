Кириос о штрафе на очко в Хьюстоне: «Ха-ха, опять только я отвечаю. Судьи, кажется, слишком часто допускают ошибки»

прокомментировал штраф на очко в полуфинале турнира в Хьюстоне. При счете 5:5 во втором сете матча с австралийцу не понравилось решение судьи, он начал спорить, выругался, получил второе предупреждение и штраф. По ходу спора судья признал, что, возможно, принял неправильное решение.

В итоге Кириос в том гейме проиграл подачу, а потом и матч – 3:6, 5:7.

«Ха-ха, опять только я отвечаю. Судьи, кажется, слишком часто допускают такие ошибки. Многие игроки недовольны их работой на турнире в Хьюстоне. Больше наказаний? Возможно, новые судьи?

Полуфинал, «я не видел, Ник» на грунте, когда 5:5 во втором сете», – написал Кириос.

Кириос считает себя спасителем тенниса, но его популизм уже надоел. Он бьет рекорды по штрафам, но зрители хотят не этого

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