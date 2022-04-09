Санчес-Викарио о том, как она показана фильме «Король Ричард»: «Момент, когда меня выставляют злодейкой, совершенно неправильный»

назвала неточным фильм «Король Ричард», посвященный отцу сестер Уильямс и началу их карьеры.

В байопике показано, что Санчес-Викарио, проигрывая Винус 2:6, 1:3, взяла туалетный перерыв, покинула корт на девять минут и за счет этого переломила ход матча (2:6, 6:3, 6:0).

«Лучше не комментировать мой образ в фильме. Получилось неточно. Я не хочу винить актрису, которая меня играет. Ее старались сделать очень похожей на меня, перекрасили из блондинки для достоверности. Кажется, эта девушка из Мексики, она играет в теннис, но я ее не знаю и больше ничего не могу о ней сказать. Вот почему я не хотела комментировать.

Когда я играла с Винус в 1994 году, я была №2 в мире, первой сеяной. Турнир в Окленде проходил не на открытых кортах, а в зале, и игрался в ноябре, в конце сезона, перед женским «Мастерсом» в Нью-Йорке. Там был супербыстрый хард, не такой, как показано в фильме.

Я не могла уйти с корта при счете 1:3, потому что после четных геймов это запрещено – если на то пошло, я бы ушла при счете 2:3. Плюс туалетный перерыв ограничен по времени. Меня бы наказали, если бы я задержалась. Но только так можно придать фильму значимости.

Я действительно проиграла первый сет 2:6, но потом выиграл 11 геймов подряд, и этим все сказано. В итоге я выиграла турнир в одиночке и в паре, и тогда был пик моей карьере. Годом ранее (год спустя – Sports.ru) я была №1. Но фильм не был бы таким успешным, если бы они не показали все так. Это Голливуд.

Тот момент, когда меня выставляют злодейкой при счете 2:6, 1:3, совершенно неправильный – я там была, поэтому знаю. У меня была великолепная карьера, мне ничего не доставалось просто так, и я не вижу смысла это убирать.

Я советую фильм, потому что это мощная история о старании. У меня хорошие отношения с , и, когда две его дочки пришли в тур, все говорили о Винус, а я сказала: «Больше выиграет Серена». Я видела их игру и знала, что Серена будет лучше Винус. Я знаю их обеих, много раз против них играла, у нас было хорошее соперничество, и фильм меня действительно удивил».

«Ты боишься, что все увидят обычного тупого ниггера». Эта драма про жесткого отца сестер Уильямс принесла Уиллу Смиту первый «Оскар»

Сестры Уильямс очень старались, чтобы фильм об их отце взял «Оскар». Но на церемонии их затмил удар Уилла Смита