Гарин о матче с Фрицем: «Я выложился на 100%. Важная победа над теннисистом, который несколько недель назад выиграл «Мастерс»

прокомментировал выход в полуфинал турнира в Хьюстоне после победы над (2:6, 7:6, 6:3). Он реализовал пятый матчбол.

В Хьюстоне чилиец прервал серию из пяти поражений. Между турниром в Сантьяго и «Мастерсом» в Майами он месяц не выступал.

«Теннис так устроен – нужно играть до последнего очка. Матч все равно был очень тяжелый, даже несмотря на то, что я вел 5:0. Счет не отражает реальность, потому что мы оба играли на хорошем уровне, и каждое очко приходилось добывать. Поэтому я продолжал бороться и смог выиграть этот невероятный матч.

Я очень доволен этим результатом. Мы с Тэйлором играли на высоком уровне, был невероятный матч. Я выложился на 100%, и для моей карьеры важна победа над теннисистом, который несколько недель назад выиграл «Мастерс».

Это мой второй турнир после месяца, ушедшего на работу над физической формой и теннисом. Так что я не ожидал таких результатов, но я хорошо играю. Я приехал, чтобы просто попробовать сыграть несколько матчей, а теперь я в полуфинале. Здорово, что грунтовый сезон начался именно так».

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