Опелка о полуфинале Хьюстона против Кириоса: «С ним никогда не знаешь, что тебя ждет. Но я должен подавать лучше, чем когда-либо»

Рейлли Опелка поделился впечатлениями от выступления в Хьюстоне. На пути к полуфиналу американец обыграл Митчелла Крюгера и Гейса Брауэра.

«Здорово начинать турнир со второго круга. Ты начинаешь чуть позже, не торопишься и постепенно адаптируешься к кортам. Лично мне это очень нравится».

Также он поделился ожиданиями от встречи с Ником Кириосом.

«С ним никогда не знаешь, что тебя ждет. Думаю, я должен подавать лучше, чем когда-либо, чтобы победить этого парня».

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