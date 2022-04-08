Крис Эверт: «Думаю, травма Надаля скорее временная трудность. Отдых пойдет ему на пользу»

Крис Эверт прокомментировала проблемы со здоровьем у Рафаэля Надаля. Испанец пропускает первую часть грунтового сезона из-за стрессового перелома ребра.

«Он одержал столько побед подряд, у него было великолепное начало года. Думаю, его травма скорее временная трудность.

Мне кажется, любая пауза и отдых пойдут Рафе на пользу. Его нынешние проблемы – следствие многих лет напряженной работы, дело не в нагрузке, которую он получил на старте сезона.

С каждым годом у него все больше опыта, но в то же время он нещадно эксплуатировал свое тело на протяжении 20 лет.

Сейчас важнее всего думать о здоровье. Чтобы побеждать в пятисетовых матчах, нужно быть в хорошей форме. Только в этом случае он выиграет «Ролан Гаррос».

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