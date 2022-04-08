Монте-Карло (ATP). Джокович попал в четверть с Алькарасом, Рублев начнет со второго круга, Хачанов сыграет со Шварцманом, Карацев – с квалифаером

Стали известны результаты жеребьевки «Мастерса» в Монте-Карло. Турнир пройдет 10-17 апреля.

Первая ракетка мира Новак Джокович (1) начнет со второго круга, где встретится с Алехандро Давидовичем-Фокина или Маркосом Гироном. В одну четверть с ним попал чемпион Майами Карлос Алькарас (8). Испанец стартует матчем с Себастьяном Кордой или Ботиком ван де Зандшульпом.

Андрей Рублев (5) сыграет с Алексом де Минауром или квалифаером, а действующий чемпион Стефанос Циципас (3) – с Фабио Фоньини или Артуром Риндеркнехом.

Карен Хачанов в первом круге встретится с Диего Шварцманом (12). Аслан Карацев поборется с квалифаером, и победитель выйдет на Каспера Рууда (4).

Стэн Вавринка (WC) сыграет с Александром Бубликом, Жо-Вильфред Тсонга – с Марином Чиличем.

Полностью сетка здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе