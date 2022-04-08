Жабер, выиграв второй матч за день: «Рада, что первый закончился быстро, потому что потом было уже не так просто»

Онс Жабер прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Чарлстоне. Вчера во втором круге она обыграла Эмму Наварро (6:3, 6:2), а затем Ирину Бегу (6:2, 6:3).

«Очень долгий день, – сказала Жабер после встречи с Бегу. – Рада, что первый матч закончился быстро, потому что потом было уже не так просто. Она много ошибалась, а потом вдруг начала делать виннеры. Очень рада, что удержала свою подачу в конце матча».

В Чарлстоне позавчера шел дождь, из-за чего организаторам пришлось изменить расписание. В итоге Жабер и многие другие теннисистки провели по два матча за день.

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