Молчан в матче с Оже-Альяссимом впервые обыграл соперника из топ-10

65-я ракетка мира обыграл во втором круге турнира в Марракеше (6:4, 2:6, 7:6). На тай-брейке словак спас два матчбола.

Для 24-летнего Молчана это первая победа над соперником из топ-10. Теперь его баланс против первой десятки 1:1: в прошлом году он проиграл в финале в Белграде.

Теперь Молчан, который вышел во второй четвертьфинал в карьере, поборется с Ботиком ван де Зандшульпом.

Отметим, что Оже-Альяссим, начиная с февральского финала в Марселе, проиграл четыре матча из пяти. Единственная победа – над 436-й ракеткой мира Элиотом Беншетри в первом круге в Марракеше.

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