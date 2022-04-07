Чарлстон (WTA). 3-й круг. Соболенко играет с Анисимовой, Александрова встретится с Плишковой, Киз – с Бенчич

Екатерина Александрова сыграет с Каролиной Плишковой в третьем круге турнира в Чарлстоне.

Арина Соболенко встретится с Амандой Анисимовой,

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

4 – 10 апреля 2022

WTA 500

Призовой фонд – 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг