Чарлстон (WTA). 3-й круг. Соболенко играет с Анисимовой, Александрова встретится с Плишковой, Киз – с Бенчич

Теги результаты WTA Credit One Charleston Open Теннис

Екатерина Александрова сыграет с Каролиной Плишковой в третьем круге турнира в Чарлстоне.

Арина Соболенко встретится с Амандой Анисимовой, 

Сетка турнира здесь.

Credit One Charleston Open

Чарлстон, США

4 – 10 апреля 2022

WTA 500

Призовой фонд – 888 636 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия) Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
8 апреля, 02.00
Онлайн матча

 

Арина Соболенко (Беларусь) Аманда Анисимова (США)
6:3|2:3
Дата проведения
7 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Коко Вандевей (США) Джессика Пегула (США)
6:4
Дата проведения
7 апреля, 18.10
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция) Ангелина Калинина (Украина)
Дата проведения
7 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Мэдисон Киз (США) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
7 апреля, 21.00
Онлайн матча

 

Не определен – Кайя Канепи (Эстония)
Дата проведения
7 апреля, 22.30
Онлайн матча

 

Клэр Лю (США) Паула Бадоса (Испания)
Дата проведения
7 апреля, 22.30
Онлайн матча

 

Не определен – Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
8 апреля, 00.00
Онлайн матча

 

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