Чарлстон (WTA). 3-й круг. Соболенко играет с Анисимовой, Александрова встретится с Плишковой, Киз – с Бенчич

Екатерина Александрова сыграет с Каролиной Плишковой в третьем круге турнира в Чарлстоне.
Арина Соболенко встретится с Амандой Анисимовой,
Сетка турнира здесь.
Credit One Charleston Open
Чарлстон, США
4 – 10 апреля 2022
WTA 500
Призовой фонд – 888 636 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 8 апреля, 02.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.10
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.00
- Дата проведения
- 7 апреля, 21.00
Не определен – Кайя Канепи (Эстония)
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.30
- Дата проведения
- 7 апреля, 22.30
Не определен – Ирина Бегу (Румыния)
- Дата проведения
- 8 апреля, 00.00