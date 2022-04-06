Шамиль Тарпищев: «Нам страшно повезло, что Алькарас не играл с нами в Кубке Дэвиса»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Майами.

«Нам страшно повезло, когда Алькарас не смог играть против нас в Кубке Дэвиса (он заразился ковидом перед стартом турнира – Sports.ru). Он очень талантливый теннисист. Испанцы считают его заменой Надалю.

Карлос играет за счет физики, классно передвигается. Все лучшее перенял у Рафы. И еще у него потрясающая мобилизация нервной системы. Очень моторный, умеет добавлять в игре. На грунте он уже готов бороться за «Большой шлем», на харде пока нет. Чем медленнее корт, тем у него больше шансов», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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