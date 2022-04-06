Марракеш (ATP). 2-й круг. Музетти играет с Табернером, Дьере встретится с Жазири

Лоренцо Музетти играет с Карлосом Табернером во втором круге турнира в Марракеше.
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Grand Prix Hassan II
Марракеш, Марокко
4 – 10 апреля 2022
ATP 250
Призовой фонд – 534 555 долларов
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 6 апреля, 15.55
- Дата проведения
- 6 апреля, 17.30
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
Федерико Кория (Аргентина) – Не определен
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
Не определен – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00
Ришар Гаске (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 8 апреля, 03.00