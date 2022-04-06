Марракеш (ATP). 2-й круг. Музетти играет с Табернером, Дьере встретится с Жазири

Теги результаты ATP Grand Prix Hassan II Теннис

Лоренцо Музетти играет с Карлосом Табернером во втором круге турнира в Марракеше.

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Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

4 –  10 апреля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг

Лоренцо Музетти (Италия) Карлос Табернер (Испания)
6:1|4:4
Дата проведения
6 апреля, 15.55
Онлайн матча

 

Малек Жазири (Тунис) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
6 апреля, 17.30
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия) Пабло Андухар (Испания)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Феликс Оже-Альяссим (Канада) Алекс Молчан (Словакия)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Федерико Кория (Аргентина) – Не определен
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Жоау Соуза (Португалия) Роберто Карбаллес Баэна (Испания)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Не определен – Ботик ван де Зандшульп (Нидерланды)
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция) – Не определен
Дата проведения
8 апреля, 03.00
Онлайн матча

 

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