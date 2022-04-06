Марракеш (ATP). 2-й круг. Музетти играет с Табернером, Дьере встретится с Жазири

Лоренцо Музетти играет с Карлосом Табернером во втором круге турнира в Марракеше.

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Grand Prix Hassan II

Марракеш, Марокко

4 – 10 апреля 2022

ATP 250

Призовой фонд – 534 555 долларов

Открытые корты, грунт

Второй круг