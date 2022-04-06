Оже-Альяссим о выступлении в Марракеше: «C большим удовольствием играю в Африке – это единственный турнир на этом континенте»

Феликс Оже-Альяссим поделился впечатлениями от старта турнира в Марракеше. Накануне канадец с тоголезскими корнями победил Элиота Беншетри – 6:3, 6:3.

«Я люблю эту страну. Думаю, все знают, что моя девушка и некоторые родственники родом из этих мест. C большим удовольствием играю в Африке – это единственный турнир на этом континенте. Для меня это особенное событие.

Честно говоря, я очень рад быть здесь. Наслаждаюсь каждой минутой пребывания в этом сказочном месте».

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