Фернандес о подготовке к грунтовому сезону: «Много занимались растяжкой и йогой, чтобы подготовить пах и мышцы ног»

Финалистка US Open Лейла Фернандес рассказала, что занялась йогой для подготовки к игре на грунте.

«Трудность в том, что грунт очень скользкий. Поэтому все мышцы, все сухожилия тянутся намного сильнее, чем на харде. Так что мы много занимались растяжкой и йогой, чтобы подготовить пах и мышцы ног.

На хорде игра идет быстрее, а на грунте мяч постоянно к тебе возвращается. Так что нужно выполнять больше хороших ударов, выигрывать очко по несколько раз. Мы тренировались на грунте по несколько часов каждый день, старались к нему привыкнуть».

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