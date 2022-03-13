«Держите при себе свои негативные комментарии». Анисимова – хейтерам после отказа в матче с Фернандес

Аманда Анисимова прокомментировала то, что снялась со второго круга турнира в Индиан-Уэллс против Лейлы Фернандес при счете 6:2, 6:7. Американка в слезах покинула корт, упустив четыре матчбола во втором сете.

«К сожалению, на днях я серьезно заболела, а вчера проснулась в очень плохом состоянии. Несмотря на болезнь, я решила сыграть и продолжить участие в турнире, но по ходу матча почувствовала, что подвергаю здоровье опасности.

Обидно, что неделя заканчивается таким образом, но иногда такие вещи случаются. Я постараюсь поправиться к следующим турнирам. С нетерпением жду скорого возвращения на корт.

И, пожалуйста, держите при себе свои негативные комментарии».

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