Тим о том, задумывался ли о завершении карьеры: «Вообще ни разу. Травма серьезная, но в теннисе она хорошо изучена»

Экс-третья ракетка мира рассказал, задумывался ли он о завершении карьеры. На прошлой неделе австриец вернулся в тур после травмы запястья, из-за которой он не играл с середины лета.

«Вообще ни разу. Травма серьезная, но в теннисе она хорошо изучена, потому что часто возникает. Многие игроки ее перенесли.

Соответственно, даже после рецидива врач сразу сказал, что дело серьезное, но все игроки, с которыми он работал, после нее возвращались без дальнейших повреждений. И после этого я был уверен, что со мной будет так же.

Я уверен, что на «Ролан Гаррос» еще не буду старым собой, мне просто не хватит времени, да и травма была слишком серьезной. Но я уверен, что в Париже буду в хорошей форме и смогу обыграть многих соперников и создать проблемы самым топам.

Вообще моя цель – вернуться на свой топ-уровень в этом году. Было бы прекрасно сделать это к концу сезона».

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