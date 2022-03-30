Тим сдал положительный тест на коронавирус: «Похоже, хорошие новости задерживаются со мной ненадолго»

Экс-третья ракетка мира Доминик Тим сообщил, что заразился коронавирусом. Вчера он провел и проиграл первый матч с июня 2021 года.

«Похоже, в последнее время хорошие новости задерживаются со мной ненадолго. Вчера вечером после ужина я почувствовал себя плохо и ночь провел неважно. Утром после появления легких симптомов я сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Теперь нужно подождать и посмотреть, как сложится ситуация. Буду держать вас в курсе. Заранее спасибо за поддержку! 🙏🏻», – написал Тим в твиттере.

Напомним, австриец пропустил девять месяцев из-за травмы запястья.

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