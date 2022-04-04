Рууд снялся с турнира в Хьюстоне: «В последние два-три дня у меня побаливал зуб мудрости»

на «Мастерсе» в Майами столкнулся с зубной болью. В воскресенье он проиграл в финале (7:5, 6:4).

«Я не рассказывал прессе, но в последние два-три дня у меня побаливал зуб мудрости, который довольно давно меня беспокоит, и мне трудно глотать и достаточно есть.

Я не ищу оправданий матчу, но он меня очень беспокоит.

Надеюсь, все не так уж плохо и мне не придется его удалять, потому что я слышал, что это очень больно (улыбается)».

В итоге Рууд снялся из-за зубной боли с турнира в Хьюстоне, его заменит лаки-лузер.