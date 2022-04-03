Осака о подготовке к грунтовому сезону: «Собираюсь посмотреть много видео с Надалем»

Наоми Осака поделилась ожиданиями от выступлений на грунтовых и травяных турнирах. Японка – четырехкратная чемпионка «Больших шлемов», но на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» она не проходила дальше третьего круга.

«Я не очень уверена. Я не большой эксперт в грунтовом теннисе, но если буду лучше двигаться, все должно быть неплохо.

Я выросла на зеленом грунте, он не должен для меня быть совсем чужим. В прошлом году Соболенко победила в Мадриде, так что, возможно, и у меня появятся шансы.

Думаю, нужно собраться психологически, настроиться на борьбу в каждом матче. Сейчас моя цель в том, чтобы сохранить позитивный взгляд на свою жизнь. После Индиан-Уэллс многое изменилось в лучшую сторону.

Собираюсь посмотреть много видео с Надалем – хочу понять, как он двигается на грунте. Еще респект Алькарасу, который сейчас просто разрывает.

Я чувствую себя студентом, которому еще многому нужно научиться. Грунт и трава – это те покрытия, на которых я хочу прибавить. Готова сделать все возможное, чтобы улучшить результаты. Не то чтобы это самое главное, но это тоже важно.

На грунте я играю немного лучше, потому что на нем удобнее скользить. Но дело, как вы понимаете, в зоне комфорта. В своей карьере я мало играла на траве, и это одна из причин, почему у меня не получается. Пусть этот сезон будет другим – я планирую сыграть больше турниров».

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