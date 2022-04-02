Норри дебютирует в топ-10

Британец Кэмерон Норри на следующей неделе поднимется на 10-е место в рейтинге ATP.

Этот результат ему гарантировала победа Карлоса Алькараса над Хубертом Хуркачем в полуфинале «Мастерса» в Майами. Поляк не защитил очки за прошлогодний титул и в понедельник выпадет из десятки.

Норри станет четвертым британцем в топ-10 после Энди Маррея, Тима Хенмэна и Грега Руседски.

26-летний Норри – чемпион трех турниров ATP, в том числе одного «Мастерса» (Индиан-Уэллс-2021). В нынешнем сезоне он взял титул в Делрей-Бич и дошел до финала в Акапулько.

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