Каспер Рууд: «Не мог представить, что сыграю свой первый финал «Мастерса» на харде, но я справлюсь»

Каспер Рууд поделился эмоциями от первого в карьере выхода в финал «Мастерса». В полуфинале в Майами он обыграл Франсиско Серундоло – 6:4, 6:1.

«Не мог представить, что сыграю свой первый финал «Мастерса» на харде, но я справлюсь. Это прекрасное чувство, я наслаждаюсь городом и турниром. Но сегодня было довольно трудно – из-за влажности тяжело дышать.

Очень рад впервые выйти в финал на этом уровне. Я сейчас стою и улыбаюсь. Я трижды обидно проигрывал в полуфиналах и сегодня понимал, что у меня хорошие шансы выйти в финал. Поначалу я играл нестабильно, но потом адаптировался и сыграл на высоком уровне, когда это было нужно».

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