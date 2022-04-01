Рууд впервые вышел в финал «Мастерса» и обойдет Рублева в рейтинге

Восьмая ракетка мира в Майами обыграл Франсиско Серундоло (6:4, 6:1) и вышел в финал.

Норвежец впервые в карьере добрался до решающего матча на турнире серии «Мастерс». При этом до прошлого сезона на хардовых турнирах такого уровня он не выиграл ни одного матча.

Это вообще будет его первый финал выше 250. В девяти предыдущих финалах Рууд выиграл семь титулов. На харде – только один (в Сан-Диего в прошлом сезоне).

За счет выступления в Майами Рууд поднимется на седьмую строчку рейтинга, обойдя Андрея Рублева.

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