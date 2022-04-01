Осака стала самой низкорейтинговой теннисисткой в финале Майами

Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака в полуфинале турнира в Майами обыграла Белинду Бенчич – 4:6, 6:3, 6:4.
На этой неделе экс-первая ракетка мира занимает 77-е место в рейтинге. Таким образом, она стала самой низкорейтинговой теннисисткой в финале Майами.
До нее рекорд принадлежал Ким Клейстерс, которая в 2005-м вышла в финал, будучи №38.
В целом японка вышла в 11-й финал уровня WTA и поборется за восьмой титул (третий на уровне WTA 1000). До этого свой последний финал она провела в феврале-2021 на Australian Open.
За титул Осака сыграет с Игой Швентек, которая в понедельник станет первой ракеткой мира.
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