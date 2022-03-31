Хуркач о победе над Медведевым: «Розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются. Хорошо, что мне удавалось зарабатывать очки за счет подачи»

высказался о победе над на «Мастерсе» в Майами (7:6, 6:3).

«Прием играл решающую роль. Мне удалось принимать много мячей и зарабатывать легкие очки на своей подаче, потому что розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются. Хорошо, что мне удавалось зарабатывать очки за счет подачи».

Об условиях на турнире

«Я много времени провел во Флориде, поэтому привык к влажности. Думаю, сегодня условия были в мою пользу, и я постарался этим воспользоваться».

О следующем сопернике – или

«Карлос в этом году показывает потрясающий теннис, у него не было плохих матчей, так что будет очень сложно. А Кецманович показал великолепный теннис в Индиан-Уэллс и теперь подтверждает этот уровень в Майами. Будет интересно».

Медведев пока не станет №1 – не хватило одной победы. Он плохо себя чувствовал и назвал мячи «мусором»

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