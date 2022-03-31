Хуркач о победе над Медведевым: «Розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются. Хорошо, что мне удавалось зарабатывать очки за счет подачи»

Хуберт Хуркач высказался о победе над Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Майами (7:6, 6:3).
«Прием играл решающую роль. Мне удалось принимать много мячей и зарабатывать легкие очки на своей подаче, потому что розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются. Хорошо, что мне удавалось зарабатывать очки за счет подачи».
Об условиях на турнире
«Я много времени провел во Флориде, поэтому привык к влажности. Думаю, сегодня условия были в мою пользу, и я постарался этим воспользоваться».
О следующем сопернике – Карлосе Алькарасе или Миомире Кецмановиче
«Карлос в этом году показывает потрясающий теннис, у него не было плохих матчей, так что будет очень сложно. А Кецманович показал великолепный теннис в Индиан-Уэллс и теперь подтверждает этот уровень в Майами. Будет интересно».
Медведев пока не станет №1 – не хватило одной победы. Он плохо себя чувствовал и назвал мячи «мусором»