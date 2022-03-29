26-летний Кириос – самый возрастной игрок в 1/8 финала в Майами

На «Мастерсе» в Майами определились все участники 1/8 финала. Самым возрастным из них стал 26-летний Ник Кириос.
Кириос и Кэмерон Норри – единственные участники четвертого круга, родившиеся в 1995-м. Все остальные родились в 1996-м и позже.
Полный список:
- Кириос – 26;
- Норри – 26;
- Даниил Медведев – 26;
- Ллойд Харрис – 25;
- Хуберт Хуркач – 25;
- Танаси Коккинакис – 25;
- Александр Зверев – 24;
- Тэйлор Фриц – 24;
- Фрэнсис Тиафу – 24;
- Франсиско Серундоло – 23;
- Каспер Рууд – 23;
- Стефанос Циципас – 23;
- Миомир Кецманович – 22;
- Дженсон Бруксби – 21;
- Янник Синнер – 20;
- Карлос Алькарас – 18.
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