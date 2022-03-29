26-летний Кириос – самый возрастной игрок в 1/8 финала в Майами

На «Мастерсе» в Майами определились все участники 1/8 финала. Самым возрастным из них стал 26-летний .

Кириос и Кэмерон Норри – единственные участники четвертого круга, родившиеся в 1995-м. Все остальные родились в 1996-м и позже.

Полный список:

Кириос – 26;

Норри – 26;

– 26;

Ллойд Харрис – 25;

Хуберт Хуркач – 25;

Танаси Коккинакис – 25;

– 24;

Тэйлор Фриц – 24;

Фрэнсис Тиафу – 24;

Франсиско Серундоло – 23;

Каспер Рууд – 23;

– 23;

Миомир Кецманович – 22;

Дженсон Бруксби – 21;

– 20;

Карлос Алькарас – 18.

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