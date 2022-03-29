26-летний Кириос – самый возрастной игрок в 1/8 финала в Майами

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На «Мастерсе» в Майами определились все участники 1/8 финала. Самым возрастным из них стал 26-летний Ник Кириос.

Кириос и Кэмерон Норри – единственные участники четвертого круга, родившиеся в 1995-м. Все остальные родились в 1996-м и позже.

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