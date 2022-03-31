Пегула об отказе Бадосы после 18 минут игры: «По ее прошлому матчу можно было сказать, что, наверное, она не будет готова на 100%»

прокомментировала, что снялась с четвертьфинала в Майами после 18 минут игры, когда американка вела 4:1. Причиной названо вирусное заболевание.

Для Пегулы это второй отказ соперницы. В четвертом круге Ангелина Калинина снялась из-за проблем с правым бедром после баранки в первом сете.

«По ее прошлому матчу можно было сказать, что, наверное, она не будет готова к сегодняшнему на 100%. Я не представляю, что произошло, как она себя чувствовала, восстановилась ли она. Просто в таких ситуациях трудно понять. Бывает довольно неловко.

Я не обращала особого внимания, старалась сосредоточиться на себе. В первом гейме она сделала брейк и забила виннерс. Она крикнула «камон», и я такая: «Ладно, будет не просто очередной матч».

Но я постаралась переключиться на себя. Я не думала, что она собирается сняться, может, не так быстро, может, через сет, если на то пошло, но не так скоро.

Ты не знаешь, как поведет себя человек, когда выйдет на корт, даже если в курсе, что она плохо себя чувствует».

Пегула уже выходила в полуфинал 1000 – в прошлом году в Монреале.

«Я вышла в полуфинал в Монреале, но турнир складывался совсем по-другому, потому что, по-моему, все мои матчи были трехсетовыми. Так что этот турнир идет по другому сценарию.

Думаю, я очень хорошо играю на этой неделе, я нашла свою игру. Если честно, я весь год чувствовала себя не очень хорошо, и даже в Индиан-Уэллс.

Но мне удалось очень хорошо потренироваться на неделе до турнира, побыть здесь, дома, и снова найти свою игру. Я этим довольна».

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