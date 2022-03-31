Синнер, снявшийся по ходу четвертьфинала в Майами: «У меня мозоль, и я не мог двигаться. Я пытался, но ничего не вышло»

объяснил, почему снялся с четвертьфинала «Мастерса» в Майами против Франсиско Серундоло при счете 1:4.

«У меня мозоль, и я не мог двигаться. Она начала мешать в последнем гейме против Ника [Кириоса], и сегодня я пытался, но ничего не вышло. Особенно тяжело, когда я скольжу, но и когда двигаюсь тоже, когда она соприкасается с кроссовкой. Но мы должны разобраться и найти выход.

Это тяжело. Я сыграл два турнира, Индиан-Уэллс и Майами, с обоих снялся (с первого «Мастерса» – перед четвертым кругом – Sports.ru). Это тяжело, потому что я играл хорошо.

Против Ника я тоже провел очень хороший матч. Тяжело смириться».

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